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إيرادات الافلام السينمائية الأحد: صدمة لصناع الفن السابع والاجمالي ٤٨٥ ألف جنيه

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إيرادات الافلام السينمائية الأحد: صدمة لصناع الفن السابع والاجمالي ٤٨٥ ألف جنيه إيرادات الافلام السينمائية الأحد: صدمة لصناع الفن السابع والاجمالي ٤٨٥ ألف جنيه

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأحد، تراجع كبير، وحققت إجمالي 485 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 172 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 153 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»،123 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 35 ألف جنيه

المصرى اليوم

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