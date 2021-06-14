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نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل، احدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، صباح الاثنين، زيارة ترفيهية تعليمية لحوالى 40 طفل وطفلة لحديقة الأسماك بالزمالك، للتعرف على الحياة البحرية وتنوع احيائها واستكشاف العالم الخفي الرائع في أعماق البحار بمخلوقاته المدهشة، ومشاهدة الأسماك بانواعها المختلفة عن قرب، تأتى الجولة التفقدية في اطار استراتيجية الجمعية، برئاسة الدكتور نبيل حلمى بمزج التعلم بالوسائل الترفيهية بطريقة تشويقية محببة للاطفال تمكنه من استيعاب ما يقرأه في الكتب المدرسية.

جولة في أعماق البحار لأطفال

اصطحب الاطفال في الجولة مروة عبدالرحمن مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، وامل سندى مدربة العلوم بالمكتبة، ويسرا الشرقاوى امينة المكتبة، حيث شاهد الاطفال خلالها حوالى 49 حوض تحتوي على بيئة طبيعية مماثلة لطبيعة الحياة البحرية في أعماق البحار، ومشاهدة أنواع مختلفة من الأسماك داخل هذه الأحواض والتي تتنوع ما بين أسماك نيلية وأسماك بحرية منوعة، حيث تضم 33 نوع من الأسماك النيلية مثل سمك البلطي بأنواعه المتعددة وسمكة المبروكة بأنواعها المختلفة وسمكة المنفاخ وسمكة الفهقة وسمكة البني وثعابين النيل وقشر البياض والشيلان والرعاد والدقماق والشلباية واللبيس وخشم البنات وكلب النيل والقراميط بأنواعها .

جولة في أعماق البحار لأطفال

كما تعرف الاطفال على الأسماك البحرية مثل أسماك الدنيس والمياس والبطاطا والوقار والقاروص واللوت والبلاميطة والبربوني والمكرونة والموزة وسمك السيوف والشرغوش والمرجان والقزحية والبورى وسمك الموسي والسردين بأنواعه وكذلك العديد من أنواع أسماك الزينة ذات الألوان البديعة مثل الكات فيش وأسماك التترا والبلاتي .، كما تجول الاطفال بين الممرات المختلفة والمغارات الموجودة في الحديقة وشاهدوا أنواع نادرة من الأشجار والتي تعود لموطنها الأصلي من دولة مدغشقر وأستراليا وغيرها من الدول الأخرى.

جولة في أعماق البحار لأطفال

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديد للطفل في ١٢ من صباح غدا الثلاثاء 15 يونيو ورشة عمل عن الثقة بالنفس وتحقيق النجاح وهى ورشة تفاعلية للاطفال تقدم للاطفال من خلال التفاعل فيما بينهم ليستطيع الطفل ان يعبر عن نفسة بدون خجل أو تردد، والاعتداد بالنفس والكرامة والعزة وتحديد الأهداف وعدم الوقوف على الأخطاء، كما توضح أهمية التجديد والابتكار والاستفادة من التجارب الخاطئ، يقدم الورشة الدكتورة ايمان ممتاز اخصائى تعديل سلوك .