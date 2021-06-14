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الشؤون الإسلامية بالرياض تعين 245 موظفة منهن 156 داعية

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الدفاع المدني يسيطر على حريق بخمرة جدة

تمكّنت فرق ⁧‫الدفاع المدني‬⁩ بمحافظة جدة من السيطرة ومنع امتداد حريق شبّ بمستودع مواد كيميائية تحت مساحة 1400 م2 في مستودع بالخمرة...

ef07f4add8.jpgجدة :الوطن
10a23459e4.jpg04 ذو القعدة 1442 هـ

مكة الأعلى حرارة والسودة تسجل الأقل بـ 26 درجة مئوية

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png04 ذو القعدة 1442 هـ

16 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

إلزام الأماكن العامة بالسلامة الإسعافية

يتجه المجلس الصحي السعودي إلى الزام الجهات الحكومية أو الخاصة، التي يقع تحت تصرفها مكان عام، بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ
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الغبار يلغي 7 رحلات بمطار نجران

تسببت العاصفة الرملية التي ضربت منطقة «نجران» والمحافظات التابعة لها، أمس، في إرباك حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار «نجران»،...

icon-byline.pngنجران: محمد آل مريح ونجران: ظافر آل عقيل والرياض: فيصل درويش والرياض: مؤيد معافا
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ
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تسربات الصرف تؤرق سكان المزاحمية

شكا أهالي محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، من طفح مياه الصرف الصحي منذ أكثر من عامين تقريبا، في شوارعهم وأمام منازلهم في...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

الأوقاف تدير أصولها بمنصة رقمية

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لتنفيذ مشروع إنشاء «نظام لإدارة الأصول» يهدف لتوفير الأدوات...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ
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الاستشفاء بطنين النحل وهواء الخلايا

طبق المهندس محمد الألمعي برنامج السياحة الصحية بمحافظة رجال ألمع ضمن سياحة الاستجمام والاستشفاء، حيث صمم «سريرا بانوراميا» مطلا...

icon-byline.pngأبها: فيصل زايد
icon-clock.png03 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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