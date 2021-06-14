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"سعي الوقفية" تُدشن هويتها الجديدة لرسم خارطة الطريق لمستقبل ذوي الإعاقة

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"سعي الوقفية" تُدشن هويتها الجديدة لرسم خارطة الطريق لمستقبل ذوي الإعاقة "سعي الوقفية" تُدشن هويتها الجديدة لرسم خارطة الطريق لمستقبل ذوي الإعاقة
تتجسّد في توفير الحلول والخدمات السريعة بجودة عالية وعلى مدار الساعة

أعلنت مؤسسة "سعي" الوقفية، اليوم الاثنين، تدشين هويتها الجديدة برؤية تطويرية وإنجازات مستقبلية، في إطار خطتها المستدامة للتطوير ومواكبة التقدم التقني في المملكة.

وقال مستشار التطوير والمدير التنفيذي بـ"سعي" في منطقة مكة المكرمة، محمد الزهراني، إن إطلاق هذه الهوية نقطة تحول مهمة في مسيرة المؤسسة، لما تُمثّله من انتقال استراتيجي على صعيد رسم خارطة الطريق لمستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: "نطلق اليوم، الهوية الجديدة للمؤسسة الوقفية، والتي تُعبّر عن تطلعاتها المستقبلية وتتجسّد في توفير الحلول والخدمات السريعة للأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية وعلى مدار الساعة".

من جهتها، قالت مشرفة القسم الإعلامي بالمؤسسة الوقفية، أمجاد الدوسري: "يُعبر تصميم الشعار الجديد عن القيم الأساسية التي تضبط أداءها لرسالتها باعتبارها جهة قدمت وتقدم خدمة فريدة من نوعها في تأهيل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قيمها المساندة كالإتقان والمسؤولية في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل".

وأضافت: "يأتي إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة تماشيًا مع رؤيتها التي تهدف إلى تتّبع معايير الجودة والاعتمادية والموثوقية"، معربة عن تطلعها إلى إسهامها في تقليل الوقت والجهد على الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستفادة من خدمات المؤسسة وتقديم الخدمات المناسبة لجميع فئات الإعاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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