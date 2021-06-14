أخبار عاجلة

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور -
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية -
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي -
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول -
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل) -
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه -
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه -
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"دلتا" وصل.. "الصحة الكويتية" تعلن تسجيل حالات بـ"المتحور الهندي"

Print
"دلتا" وصل.. "الصحة الكويتية" تعلن تسجيل حالات بـ"المتحور الهندي" "دلتا" وصل.. "الصحة الكويتية" تعلن تسجيل حالات بـ"المتحور الهندي"
دعت لاتخاذ الإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تأكد إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمتحور دلتا المعروف باسم المتحور الهندي من ، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال "السند" اليوم الاثنين: الوزارة تقوم بإجراء الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية؛ لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم؛ لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

وأضاف وفق صحيفة "الوطن" الكويتية: المتحور (دلتا) المعروف باسم المتحور الهندي قد تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأردف: تزامنًا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية؛ ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.


وجدد "السند" الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا