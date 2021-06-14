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"نوفافاكس": لقاحنا فعّال بأكثر من 90% ضد متحورات "كورونا"

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"نوفافاكس": لقاحنا فعّال بأكثر من 90% ضد متحورات "كورونا" "نوفافاكس": لقاحنا فعّال بأكثر من 90% ضد متحورات "كورونا"
يتميز بأنه لا يتطلب تخزينه في درجات حرارة منخفضة جدًا

أعلنت شركة "نوفافاكس" الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد عن 90% بما في ذلك ضد المتحوّرات، بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان: اللقاح أظهر حماية بنسبة 100% ضد الأمراض المتوسطة والشديدة و90,4% في الإجمال، والدراسة شملت 29,960 مشاركًا في 119 موقعًا في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها.

وأضافت الشركة التي تتخذ في ماريلاند مقرًا إنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئات الناظمة بحلول الربع الثالث من العام 2021.

وأوضحت أنه بعد ذلك، ستوفّر 100 مليون جرعة شهريًا بنهاية الربع الثالث و150 مليون جرعة شهريًا بنهاية العام.

وقال رئيس شركة نوفافاكس ومديرها التنفيذي ستانلي سي إرك: اليوم، تقترب نوفافاكس خطوة من المساهمة في تلبية الحاجات العالمية للقاحات إضافية لكوفيد-19.

وأضاف: تواصل نوفافاكس العمل تجاه إتمام الإجراءات اللازمة أمام الهيئات الصحية الناظمة وتوفير هذا اللقاح المبني على منصة مفهومة ومثبتة جيدًا، لعالم ما زال في حاجة ماسة إلى اللقاحات".

وفيما أحرزت بعض الدول الغنية تقدمًا في حملة تحصين سكانها، ما زالت هناك مخاوف من أن تكون العديد من البلدان الفقيرة متخلّفة عن وتيرة حملة التلقيح العالمية.

وبخلاف بعض اللقاحات المنافسة، لا يتطلب تخزين لقاح نوفافاكس المعروف رسميًا باسم "إن في إكس-كوف 2373" في درجات حرارة منخفضة جدًا.

وأوضحت الشركة أن لقاحها "يُخزن في 2 إلى 8 درجات مئوية، مما يسمح باستخدام قنوات سلسلة إمداد اللقاحات الحالية لتوزيعها".

ومن الناحية النظرية على الأقل، يعني هذا الأمر أن نقل الجرعات سيكون سهلاً في البلدان ذات البنى التحتية الصحية الأقل تطورًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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