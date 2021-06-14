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تغير ساعات العمل للقطاع الخاص

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السعودية تغير ساعات العمل للقطاع الخاص تغير ساعات العمل للقطاع الخاص

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية ، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من بعد غد الثلاثاء وحددت العمل من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء.

ويستمر قرار حظر العمل حتى 15 سبتمبر 2019، وذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنبهم ما قد يسببه العمل في هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة، أشار فيه الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إلى أن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل لتنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض للشمس.

ونص القرار على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء من بدء تنفيذ القرار إلى نهاية 15 سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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