مسؤول أوروبي يوصي بوقف التطعيم بـ«أسترازينيكا» لجميع الفئات العمرية

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قال المسؤول عن استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، إنه سيكون من الأفضل وقف التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لجميع الفئات العمرية عند توفر لقاحات أخرى.

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، الإثنين، أنه يفضل استخدام لقاح «جونسون أند جونسون» لمن هم فوق سن الـ 60.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية رخصت لقاحين لمن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، ولكن تم الإبلاغ عن إصابة بعض الذين تلقوهما بجلطات دموية نادرة، وقررت إيطاليا، حصر إعطاء لقاح «أسترازينيكا» بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، بسبب ارتفاع مخاطره الصحية على الشباب.

وأضاف أنه على الرغم من أن الحوادث نادرة للغاية وحدثت بعد الجرعة الأولى، لكن هناك بيانات أقل عن الجرعة الثانية وبرنامج التطعيم في بريطانيا يسير على ما يرام، مشيرا إلى أن لقاح «جونسون أند جونسون» الذي يعطى بجرعة واحدة يطرح «مشاكل أقل من أسترازينيكا»، لكنه يستخدم على نطاق أضيق.

من ناحيتها قالت الوكالة إن منافع لقاح «أسترازينيكا» تفوق مخاطره وهو مرخص لكل الفئات.