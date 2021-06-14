رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة شرق

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الإثنين، استمرار الحملة المكبرة لعملية ملس وتسليك وتطهير لشبكات الصرف الصحى بمدينة القنطرة شرق، وذلك تنفيذاً لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير بمناطق شارع أسيوط، وشارع الوحدة العربية، ومنطقة سوق الأربعاء، والمدينة الجديدة بالقنطرة شرق، ومنطقة ناصر، وعزبة الصحة، وقرية التقدم، وعزبة الغطوس، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس هشام الكتاتني رئيس شبكات الصرف الصحي بالقنطرة شرق، والمهندس محمد بهاء الدين رئيس منطقة القنطرة شرق لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إن الحملة شملت الخطوط الرئيسية والفرعية، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بالسيارات لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب والرمال، والحجارة، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس.

وأضاف اللواء عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات أقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقعة والعمل فوراً علي حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

