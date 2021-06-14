مفاجأة تكشفها دراسة قانونية عن سد النهضة: أمريكيون بولاية تكساس يقاضون المكسيك لإقامتها 7 سدود على روافد غراندى أمام «تسوية نزاعات الاستثمار»

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كشفت الدراسة القانونية التي أعدها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حول أزمة سد النهضة بعنوان «مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية» عن صورة مستجدة على فكر القانون الدولى يتمثل في لجوء مواطنين أمريكيين من مزارعين ومربى ماشية وملاك أراضى ومناطق الرى في ولاية تكساس الأمريكية إلى التحكيم ضد المكسيك لإقامتها 7 سدود على روافد غراندى عام 2005 مما حدا بالمدعين اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار «ICSID» لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA..

وقالت الدراسة أن هذه واقعة تعد من التحركات القضائية الفريدة التي كشف عنها الواقع العملى على المستوي الدولي المعروف بنزاع بايفييو Bayview case الولايات المتحدة ضد المكسيك، حيث قدم كثير من المزارعين ومربي الماشية وملاك الأراضي ومناطق الري من ولاية تكساس إشعاراً بالتحكيم ضد المكسيك أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ICSID«» في عام 2005 على سند من أن المكسيك انتهكت معاهدة 1944 لقيامها ببناء وتشغيل سبعة سدود على روافد ريو غراندي- وهي ولاية أمريكية وتشمل معظم جبال روكي الجنوبية وكذلك الجزء الشمالي الشرقي من هضبة كولورادو والحافة الغربية من السهول الكبرى- إلى خليج المكسيك، وعلى امتداد مساره يشكل النهر جزءًا من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، بالإضافة إلى جمع وتحويل المياه لاستخدامها من قبل مواطنيها، وبالتالي زيادة العجز في التدفق للمدعين، كما ذكروا أيضا أن المكسيك انتهكت المواد 1102 و1105 و1110 من اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة بنزع ومصادرة كمية من المياه بصورة غير مشروعة.واختتم المدعون طلباتهم للتحكيم أن المكسيك فشلت في سداد الدين المائي، وأن تصرف المكسيك حرمهم من حقوقهم في المياه بموجب معاهدة 1944 المبرمة بين المكسيك والولايات المتحدة، والتي تسببت في تلف المحاصيل وفقدانهم وظائفهم الحرفية .

وأشارت الدراسة إلى أن الأساس القانونى لطلبات المدعين الأمريكيين يتعلق بموجب قانون الولايات المتحدة، وأن دول الاتحاد ذات السيادة وليس الحكومة الفيدرالية هي التي لها الحق القانوني في المياه، مع سلطة تقسيم استخدامها بين سكانها، وأن محكمة الولايات المتحدة في عام 1969 قضية هيدالجو «أخذت الوصاية القضائية على المياه الأمريكية في ريو غراندي» و«أتاحت كميات كبيرة من المياه لسكان تكساس -بمن في ذلك المدعين-، على الرغم من أن معاهدة 1944 نفسها لم تقسم هذه الحقوق، أما فيما يتعلق بمسألة المياه كسلعة في التجارة، جادل المطالبون الأمريكيون بأن نهر»ريو غراندي «لم يعد منذ فترة طويلة نهرًا يتدفق بشكل طبيعي، ولاحظوا أن المياه من نهر ريو غراندي يتم شراؤها وبيعها وتداولها وتخزينها للاستخدام في التجارة الزراعية لأنشطة المزارعين على جانبي النهر، ونفى المدعون أنهم كانوا يطلبون من المحكمة أن تحكم في حقوق والتزامات المكسيك والولايات المتحدة بموجب معاهدة عام 1944، وقالوا إن دعواهم تستند إلى انتهاكات مزعومة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA) .

وقد ارتأت المحكمة أن الفصل الحادي عشر من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لم يكن القصد منه توفير حماية موضوعية أو حقوق عمل للمستثمرين الذين تقتصر استثماراتهم بالكامل على دولهم الوطنية، في الظروف التي قد تتأثر فيها تلك الاستثمارات بالتدابير المتخذة من قبل دولة طرف أخرى في نافتا، وأنه لا ينبغي تفسير اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لتحقيق هذه النتيجة غير المقصودة، وفى سياق هذه القضية، لا يكفي أن يكون أصحاب المطالبات من الولايات المتحدة قد استثمروا في الولايات المتحدة بل يجب أن يثبتوا أنهم كانوا يسعون إلى القيام باستثمار في المكسيك أو كانوا يقومون به أو قاموا به. وإذا لم يتمكنوا من إثبات ذلك، فلن يكونوا مؤهلين «كمستثمرين» لأغراض هذه المطالبات.

ويذكر أن المحكمة سجلت أنه على الرغم من أن المدعين الأمريكيين تمتعوا بحجج ذات قدر كبير من الدقة والبراعة، على سند من القول إنه في معاهدة 1944 عزلت المكسيك أو تخلت عن ملكية ثلث المياه في «الأنهار الستة '' فإن ما يقرب من ثلث المياه في»الأنهار الستة«تعود إلى المكسيك، وحوالي ثلثيها ينتمي إلى الولايات المتحدة- وصيغة المشاركة بموجب تطبيق المادة 4 من معاهدة 1944 مجموعة من المبالغ الثابتة والنسبة المئوية للأسهم المقاسة على مدى فترات عدة سنوات، وقد واجهت المحكمة ذلك بأنها لا تجد أي دليل في معاهدة عام 1944 يشير إلى أن هذا التفسير الخيالي للمعاهدة. فالقراءة العادية للمعاهدة تبين أنها اتفاقية لتوزيع مثل هذه المياه التي تصل إلى المجرى المائي الدولي- ريو برافو / ريو غراندي- بين المكسيك والولايات المتحدة؛ والمحكمة لا ترى أي سبب مهما كان للشك في صحة تلك القراءة.

وعن مدى أحقية المواطنين في النزاع النهرى الذي هو محجوز للدول فقط تقول الدراسة أن المحكمة حسمت هذه النقطة بقولها أن أي تحويل غير صحيح لتدفقات النهر غير التدفق الرئيسي لريو برافو / ريو غراندي إذا حدث مثل هذا التحويل، فقد يرقى أو لا يرقى إلى مستوى انتهاك معاهدة 1944. وسيكون ذلك من اختصاص الدولتين، وهما الطرفان الوحيدان في تلك المعاهدة. وإذا كان يُعتقد أن مصالح المواطنين الأمريكيين قد تضررت من جراء أي إجراء يُزعم أنه يرقى إلى مستوى انتهاك المعاهدة، فهذه قضية يمكن أن تتناولها حكومة الولايات المتحدة بموجب إجراءات تسوية المنازعات في معاهدة 1944.

وارتأت المحكمة أنه لم يثبت أن أيًا من المطالبين يسعى إلى الاستثمار في المكسيك أو يقوم باستثماره أو أنه قام بذلك. ولما كان الأمر كذلك، فإن المحكمة ليس لديها اختصاص للنظر في أي من هذه الادعاءات ضد المكسيك لأن المدعين لم يثبتوا أن مطالباتهم تقع ضمن نطاق وتغطية الفصل الحادي عشر من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، على النحو المحدد في المادة 1101 من اتفاق نافتا، ومن ثم فليس من الضروري النظر في المزيد من القضايا، لأنه من الواضح أن المحكمة لا يمكن أن يكون لها اختصاص على هذه المطالبات، وقد وجدت المحكمة أنها تفتقر إلى الولاية القضائية على جميع المطالبات , وانتهت هيئة التحكيم إلى أنه ليس لها اختصاص على النزاع المقدم إليها في هذا التحكيم .