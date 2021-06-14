قاضي أمريكي يرفض دعوى أقامها عاملون بمستشفى لإجبارهم على لقاحات كورونا

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أعلن القاضي الاتحادي الأمريكي، لين هيوز، رفضه دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بأحد مستشفيات تكساس، بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، معلنا تأييده لسياسة مستشفى «هيوستن ميثوديست» التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا.

وأضاف القاضي في قراره أن مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم فيروس كورونا، ووجه حديثه للممرضة جينيفر بريدجز صاحبة الدعوى، أن لها حرية الاختيار، إما قبول أو رفض اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولكن، إذا رفضت فعليها ببساطة العمل في مكان آخر«، موضحا أن»قانون ولاية تكساس يحمي فقط الموظفين من طردهم لرفضهم القيام بعمل غير قانوني، وأن هذا الشرط يتوافق مع السياسة العامة.

وكانت الممرضة جينيفر بريدجز، المدعية الرئيسية في القضية، قد دفعت بأنه إذا تم طردها لرفضها التطعيم ضد فيروس كورونا، فيجب اعتبار ذلك «فصلا تعسفيا»، معتبرة أن «اللقاحات تجريبية وخطيرة».