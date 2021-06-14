وزيرة التخطيط لـ«النواب»: نتوقع تحقيق نمو 3% .. والعالم كله نموه بالسالب

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين ان الحكومة حريصة على التعاون، مع لجان المجلس والاستماع لكل أطياف المجتمع وفي مقدمتهم النواب، وأشادت بالمناقشات التي شهدتها الجلسة العامة حول الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية وادلى فيها ممثلي الأحزاب المختلفة ارائهم وملاحظاتهم .

و اضافت :«نتحدث هذا العام على خطة استثنائية، ففي العام الماضى اول مرة نضع خطة في بداية جائحة كورونا واستمرت لعام متصل ولا يبدو في الأفق أي انتهاء لها».

و تابعت :«مررنا بشدة من عدم اليقين والظروف الاستثنائية، واولوياتنا تحسين جودة الحياة للمواطنين، ومع ذلك تم ضخ استثمارات في العام المالى المقبل بنسبة 50 %، كما ان هناك زيادة في اجمالى الاستثمارات في طار عالم خسائره تجاوزت 28 تريليون دولار وفي قطاع السياحة وحده تخطت الخسائر عالميا 950 مليار دولار».

و قالت: «ما خسره العالم العام الماضى هي اضعاف ما خسره العالم في 2008، ونذكر ذلك لتقدير حجم الخسائر وحم الجهد الميذول في مصر، في وقت يعانى فيه العالم من انخفاض التجارة الدولية وا لاستثمار المباشر، بينما الاقتصاد المصرى يزيد والاستثمارات في حدود 50 % ومصر والصين حققوا معدلات نمو موجبة بشكل متصل».

و اضافت: «من المتوقع ان نحقق 3 % نمو بينما العالم كله بيحقق انكماش ونمو بالسالب، وفي ظل الجائحة معدلات البطالة عندنا بتنخفض لان جهود الحكومة انعكست في توفير فرص العمل. احنا مش ماكينات لنتحول من وضع سىء إلى مثالى في يوم وليلة انما سنة بعد سنة وشهر بعد آخر في ظروف قمة في الاستثنائية».

و اكدت «السعيد» ان مصر من أوائل دول العالم التي سارعت في إعادة ترتيب الأولويات وأعطت أهمية كبيرة في توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة أولها الصحة «.

و تابعت: «درسنا كل المبادرات التنموية على مستوى العالم التي استهدفت الريف في البرازيل والهند والفلبين، ولكن لم تكن هناك مبادرة بهذا الحجم وعلى هذا النطاق. ولا توجد مبادرة استهدفت الريف كله على مستوى جميع المجالات» .

و تعليقا على موقف الاقتصاد غير الرسمي قالت «السعيد»: الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى عوامل دفع وعوامل جذب، الأولى تحققت في قانون المشروعات الصغيرة، اما عوامل لدفع تتحقق في الميكنة «.

و اضافت ان القطاع الزراعى غير الرسمي قيمته المضافة لا تتعدى 13 % بينما حجم العمالة 31 % وهذه نسبة كبيرة .

و ردا على مطالبة رئيس لجنة الدفاع بزيادة موازنة وزارة الداخلية باعتبرها امسألة امن قومى تابعت الوزيرة: «موازنة الداخلية تم زيادتها 10 % وبنحاول نعمل توازنات مهمة جدا منها ان نزيد الاستثمارات في وقت دول خفضتها، وزيادة أجور والمرتبات وتخفيض عجز ودين، وبالحسابات الاقتصادية هذه التوازنات من الصعب جدا تحقيقها واستطعنا تحقيقها .»