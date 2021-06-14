أخبار عاجلة

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور -
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية -
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي -
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول -
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل) -
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه -
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه -
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الهند تخفف «قيود كورونا» بعد تراجع الإصابات من 400 إلى 70 ألف حالة

Print
الهند تخفف «قيود كورونا» بعد تراجع الإصابات من 400 إلى 70 ألف حالة الهند تخفف «قيود كورونا» بعد تراجع الإصابات من 400 إلى 70 ألف حالة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خففت العديد من الولايات في الهند، الإثنين، القيود المفروضة لمكافحة تفشي بما فيها العاصمة حيث سمحت السلطات بفتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وحذر خبراء من الفتح الكامل للاقتصاد في ظل تطعيم حوالي 5% فقط من البالغين في البلاد، وعددهم قرابة 950 مليونا بالجرعتين اللازمتين، وهو ما يترك الملايين عرضة للمخاطر.

ووصلت الإصابات اليومية إلى 70 ألف حالة مقارنة بما كانت عليه في شهر مارس الماضي، حيث وصلت 400 ألف.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا

مستشار الرئيس يكشف موعد استلام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لفيروس كورونا