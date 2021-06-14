الهند تخفف «قيود كورونا» بعد تراجع الإصابات من 400 إلى 70 ألف حالة

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خففت العديد من الولايات في الهند، الإثنين، القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بما فيها العاصمة حيث سمحت السلطات بفتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من شهرين.

وحذر خبراء من الفتح الكامل للاقتصاد في ظل تطعيم حوالي 5% فقط من البالغين في البلاد، وعددهم قرابة 950 مليونا بالجرعتين اللازمتين، وهو ما يترك الملايين عرضة للمخاطر.

ووصلت الإصابات اليومية إلى 70 ألف حالة مقارنة بما كانت عليه في شهر مارس الماضي، حيث وصلت 400 ألف.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.