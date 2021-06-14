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بعد الحكم بإعدام "البر، د البلتاجي ،حجازي ، أسامه ياسين "..ماذا قال المنشقين عن الإرهابية

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بعد الحكم بإعدام "البر، د البلتاجي ،حجازي ، أسامه ياسين "..ماذا قال المنشقين عن الإرهابية بعد الحكم بإعدام "البر، د البلتاجي ،حجازي ، أسامه ياسين "..ماذا قال المنشقين عن الإرهابية

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قالت مصادر من المنشقين او الباحثين فى شئون الحركات الاسلامية ان هذا الحكم سيربك الجماعة الارهابية فى الداخل والخارج لانه حكم نهائى بات ،وان تلك الجماعة اوشكت على الانهايار تماما بعد ان فقدت أزرعتها بالداخل والخارج وانكشفت جميع الاعيبها حيث كانت تخطط تلك الجماعة لاعمال ارهابية كبرة والنيل من رجال الجيش والشرطة والقضاء والمؤسسات الكبرى بالدولة .

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، تأييد إعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة.

وقررت المحكمة تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر ، محمد بلتاجي ، صفوة حجازي ، أسامه ياسين ، أحمد عارف ، إيهاب وجدى محمد ، محمد عبد الحي ، الفرماوى ، مصطفي عبد الحي الفرماوى ، أحمد فاروق كامل ، هيثم السيد العربي ، محمد محمود علي زناتى ، عبد العظيم إبراهيم محمد.

وباقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلي السجن المؤبد،، وباقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوي لعصام العريان للوفاة.

المصرى اليوم

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