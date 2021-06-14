مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف مدرسة بمنطقة عسير على يد مليشيات الحوثي

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أدانت الأمانة العاالامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربالعمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي كان آخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مسيرة دون طيار مفخخة

وأشادت الأمانة العامة للمجلس بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها هذه المليشيات والتي تمثل جرائم حرب واستخفاف بكافة القوانين والأعراف الدولية، واستمرارها الرفض والانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي خاصة مبادرة السلام السعودية، فإنها تجدد وقوفها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كما تؤكد ضرورة العمل من أجل وقف هذه الإعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والإستقرار في المنظقة العربية.