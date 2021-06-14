الدفاع المدني يسيطر على حريق بخمرة جدة
تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد...
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة...
يتجه المجلس الصحي السعودي إلى الزام الجهات الحكومية أو الخاصة، التي يقع تحت تصرفها مكان عام، بتوفير السلامة الإسعافية لمرتادي...
تسببت العاصفة الرملية التي ضربت منطقة «نجران» والمحافظات التابعة لها، أمس، في إرباك حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار «نجران»،...
شكا أهالي محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، من طفح مياه الصرف الصحي منذ أكثر من عامين تقريبا، في شوارعهم وأمام منازلهم في...
تعتزم الهيئة العامة للأوقاف التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لتنفيذ مشروع إنشاء «نظام لإدارة الأصول» يهدف لتوفير الأدوات...
طبق المهندس محمد الألمعي برنامج السياحة الصحية بمحافظة رجال ألمع ضمن سياحة الاستجمام والاستشفاء، حيث صمم «سريرا بانوراميا» مطلا...