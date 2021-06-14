"الفيصل" يتوج غداً الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة

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بعد تبني "سدايا" لهم دعمًا وتدريبًا وتشجيعًا واستقطابًا

يتوج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غداً الثلاثاء، الفائزين الستة في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، التي انطلقت أمس الأحد ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي، فيما أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية "سدايا" ومدير الإدارة العامة لبناء القدرات بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي المهندس سعد القرني عن تبني الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي جميع الفائزين في المسابقة دعمًا وتدريبًا وتشجيعًا واستقطابًا.

وأعرب "القرني" عن فخر "سدايا" بوجودها كشريك استراتيجي في مسابقة تحدي أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وتقديم كل الدعم للشباب والشابات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال: مبادرة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي تستحث همم الشباب على إخراج المعلومات والمعارف التي تلقوها من الجامعات على شكل منتجات تخدم الوطن.

وأكد تبني "سدايا" القدرات الوطنية والربط بين المعرفة وحاجة السوق على المستوى الاقتصادي أو المجتمعي أو الخدماتي.

وشهدت الفعالية تجمّع 30 فريقًا تمثل طلاب وطالبات من 11 جامعة وكلية جامعية من محافظات منطقة مكة المكرمة والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركًا ومشاركة، قدموا عددًا من المشاريع منها: التنبؤ بالذبحات القلبية والأمراض المزمنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، دُرّي الطاقة البديلة لإضاءة منطقة مكة، فريق تكامل، مشروع #وسم، تجويد الخدمات المقدمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضيوف الرحمن عن طريق المراقبة الآلية، ارشدني، آمن، الحل، جدول، و دليل المتطوع.

وعلى هامش الفعالية، عقدت اليوم جلسة حوارية ولقـــاء مـــع عدد مـــن الخبراء فـــي المجـــال الرقمـــي للحديث عـــن الفرص الممكنـــة لتطوير القدرات الرقمية وتعزيز القـــدوات في الفضاء الرقمي لبناء الإنسان وتنمية المكان.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور وهي تفعيـل دور الجامعـات لإكساب المهارات الرقمية الحديثة، و تعزيـز الاسـتفادة مــن التطـورات الحديثـة لخدمة السياحة، والجهود الوطنية ومبادرات سدايا في البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعـم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي لتطبيقات تعزز "مكة الذكية"، الابتكار الرقمي.

وتحدث في الجلسة، كلٌّ من وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية و مدير عام التحول الرقمي لوزارة السياحة و الرئيس التنفيذي لأكاديمية سدايا ومدير الإدارة العامة لبناء القدرات للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، و وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة و وكيل جامعة أم القرى للإبتكار وريادة الأعمال.

وتعد فعالية أيام مكة للبرمجة والذكاء الصناعي، أحد المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، في قبة جدة، والتي انطلقت يوم الأحد ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة الرقمي الذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان الأربعاء الماضي.