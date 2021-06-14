أخبار عاجلة

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور -
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية -
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي -
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول -
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل) -
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه -
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه -
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن" يخلط بين سوريا وليبيا 3 مرات خلال مؤتمر صحفي

Print
"بايدن" يخلط بين سوريا وليبيا 3 مرات خلال مؤتمر صحفي "بايدن" يخلط بين سوريا وليبيا 3 مرات خلال مؤتمر صحفي
مساعدوه تجاهلوا الخطأ

خلط الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس، بين ليبيا وسوريا، ليس لمرة واحدة، ولكن ثلاث مرات، أثناء مناقشة المساعدات الإنسانية للدول التي مزقتها الحرب الأهلية.

وذكرت "فوكس نيوز" أن "بايدن" أخطأ أثناء حديثه عن إمكانية العمل مع في تقديم مساعدة حيوية لـليبيا، بعد وصف الوضع هناك بالبلد الذي يواجه مشكلة حقيقية، ثم أضاف أن روسيا قضمت أكثر مما تستطيع مضغه بتدخلها في سوريا، لكنه أضاف بعد ذلك ليبيا.

وتجاهل مساعدو "بايدن" زلة اللسان الواضحة، مشيرين إلى أن "بايدن" كان يقصد سوريا في حديثة عندما ذكر ليبيا، ولكن الرئيس كان حديث الساعة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا للناتو: مناورات البحر الأسود تؤجج الوضع

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

روسيا تجري تدريبات في البحر المتوسط تزامنا مع مناورات للناتو وأوكرانيا في البحر الأسود

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية

"دلتا كورونا" تنهش روسيا.. موسكو وسان بطرسبرج تسجلان وفيات قياسية