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«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:03 مساءً
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:59 مساءً
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة التقاط صورة جماعية للحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الرئيس ريفلين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 14 يونيو 2021 02:39 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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