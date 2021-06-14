محافظ المنيا يشٌيد بالتعديلات التشريعية المنصفة للمرأة خلال اجتماعه بـ«قومي المرأة»

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شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الاثنين، الاجتماع الذي عقده فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، لعرض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية حول عدد من الخدمات والأنشطة التي نفذها فرع المجلس.

جاء ذلك بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد منسي)، والدكتور منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالمنيا، ووكلاء وزارات الأوقاف، التضامن، الشباب والرياضة، ومدير إدارة الامومة والطفولة بالمحافظة، وعدد من الواعظات والراهبات وممثلي الكنيسة والتربية والتعليم والصحة، ومركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ومسؤول وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن.

وجه محافظ المنيا، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي طالما أكد على احترام المرأة وتقديره لجهودها في بناء الوطن وحثه على إسراع الخطى في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدرتها وتضحياتها على مدار التاريخ وإدراجها كمحور أساسي في التنمية الشاملة وإعمالاً لما جاء به الدستور المصري من مبادئ تكافؤ الفرص وإحقاقًا لحقوقها.

وأكد محافظ المنيا أن هناك سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها حين أعلن سيادته عام 2017 عامًا للمرأة المصرية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تعد كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أنه تم إصدار العديد من التعديلات التشريعية المنصفة للمرأة المصرية مثل تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي التحرش وختان الإناث.

ووجه محافظ المنيا الشكر للمجلس القومي للمرأة بصفة عامة، وفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا بصفة خاصة، لما بذلوه من مهام كآلية وطنية لتحسين أوضاع المرأة المصرية ودراسة وتلقي الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإبلاغ السلطات بشأنها والعمل على حلها، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للمرأة المصرية وتمكينها من حقوقها.

واستعرضت مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالمنيا، عددا من الأنشطة والخدمات التي تم تقديمها من خلال فرع المجلس، حيث تم الانتهاء من عمل 20 ألف بطاقة، خلال 4 أشهر فقط في الفترة من شهر 7 إلى 11 للعام الماضي، ومنذ 23 فبراير للعام الحالي وحتى الآن تم الانتهاء من 20 ألف بطاقة أخرى بالمجان موجهة لقرى حياة كريمة، كما تم تنفيذ 8 حملات توعية حول (الهجرة الغير شرعية، ختان الإناث، المعادلة الصح، العنف ضد المرأة ،إجراءات الوقاية من كورونا) وتنفيذ عدد من القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، بالإضافة إلى حملات التوعية لتشجيع أفراد المجتمع على تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تنفيذ مشغل لتعليم الخياطة على مدار شهر كامل لعدد 30 فتاة، وتم تدريب 75 سيدة بمقر الفرع على المشغولات اليدوية بالتعاون مع جامعة المنيا، كلية التربية الفنية، وتم التدريب لسيدات من قرى حياة كريمة.

واستمع محافظ المنيا خلال اللقاء لعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة حول مساهمة كل جهة في دعم وتمكين المرأة والخدمات والأنشطة التي يمكن تقديمها في هذا الصدد، حيث وجه المحافظ بتضافر جميع الجهود لتوفير ودعم كل الخدمات المقدمة للمرأة.