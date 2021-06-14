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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استكمال مسيرة العمل والإنتاج بمصر في ظل أزمة كورونا، وقدرة الدولة على تحقيق المعادلة الصعبة بالجمع بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار الإنجازات.

وفي قطاع التموين كشف التقرير عن أهم ما حققته الدولة في هذا القطاع الهام منذ بداية الجائحة، حيث تم توفير احتياطيات آمنة وأرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، منها اللحوم الحية السوداني لمدة 23 شهراً، والدواجن لمدة 8 أشهر، والأرز لمدة 6.5 شهر، والقمح لمدة 6 أشهر، والسكر لمدة 5.5 شهر، والزيوت لمدة 5 أشهر، والفول لمدة 4 أشهر.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التعاقدات على توريد أبرز السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها منذ بداية الأزمة حتى مايو 2021 وصل إلى 45 مليار جنيه، بواقع توريد 6.2 مليون طن من القمح بتكلفة 25.5 مليار جنيه، و814 ألف طن من الزيت الخام المحلي والمستورد بتكلفة 12.5 مليار جنيه.

وكذلك تم التعاقد على توريد 48.5 ألف طن من اللحوم الحية والمجمدة، بتكلفة تبلغ 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن التعاقد على توريد 365.5 ألف طن من الأرز المحلي بتكلفة تبلغ 2.4 مليار جنيه.

كما عملت الدولة على تعزيز شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية، لتصل لـ 7.5 شهر في أبريل 2021 مقارنة بـ 7.1 شهر في أبريل 2020، بالإضافة إلى تطوير 130مركز خدمة تموينية منذ مارس 2020، وإنشاء 4 صوامع بالشرقية ومجمع صوامع غلال برج العرب، بإجمالي قدرة استيعابية 360 ألف طن، وتكلفة 555.1 مليون جنيه و28.2 مليون دولار.