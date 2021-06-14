بالأسماء.. النقض تؤيد أحكام الإعدام12 اخوانيا بينهم البلتاحي وصفوة حجازي وعبد الرحمن البر

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قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، تأييد حكم الإعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ 31 من اعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولا: أحكام الإعدام ،وهي تأييد الاعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

ثانيا:وباقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلي السجن المؤبد

ثالثا:باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».