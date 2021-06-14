أخبار عاجلة

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور -
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية -
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي -
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول -
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل) -
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه -
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه -
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. النقض تؤيد أحكام الإعدام12 اخوانيا بينهم البلتاحي وصفوة حجازي وعبد الرحمن البر

Print
بالأسماء.. النقض تؤيد أحكام الإعدام12 اخوانيا بينهم البلتاحي وصفوة حجازي وعبد الرحمن البر بالأسماء.. النقض تؤيد أحكام الإعدام12 اخوانيا بينهم البلتاحي وصفوة حجازي وعبد الرحمن البر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، تأييد حكم الإعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ 31 من اعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:
أولا: أحكام الإعدام ،وهي تأييد الاعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

ثانيا:وباقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلي السجن المؤبد

ثالثا:باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي

التموين: ضخ 3000 طن يومياً من الزيت والسكر لمنافذ التوزيع

التموين: ضخ 3000 طن يومياً من الزيت والسكر لمنافذ التوزيع

«مباحث التموين»: ضبط 1537 قضية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1537 قضية خلال 24 ساعة