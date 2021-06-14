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أزمات التثبيت وزيادة المعاشات والصناديق الخاصة تحضر فى مناقشات الموازنة بالبرلمان

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أزمات التثبيت وزيادة المعاشات والصناديق الخاصة تحضر فى مناقشات الموازنة بالبرلمان أزمات التثبيت وزيادة المعاشات والصناديق الخاصة تحضر فى مناقشات الموازنة بالبرلمان

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طالب النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، بضرورة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، مؤكدا انهم يتقاضون أجور زهيدة لا تتماشى مع المتطلبات الحياتية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة الدولة والموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وقال أبوزيد: المعاشات لا تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بدورها في زيادة المعاشات لكافة المستحقين.

كما دعا النائب بضرورة زيادة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات بمركز ملوي تحتاج إعادة تشغيل منها مستشفيات تنده والأشمونين وإبشادات، فضلا عن ضعف الإمكانيات بمستشفى ملوي العام.

وطالب محمد عبدالحكيم أبوزيد، أيضا بزيادة المخصصات المالية للوحدات المحلية لما تعانيه من قلة الاعتمادات مما يعرقل قيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين الوجه الأكمل.

المصرى اليوم

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