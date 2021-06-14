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يحتوي على مادة مسرطنة.. «إدارة الغذاء» تحذر من تناول دواء يعالج السكري

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يحتوي على مادة مسرطنة.. «إدارة الغذاء» تحذر من تناول دواء يعالج السكري يحتوي على مادة مسرطنة.. «إدارة الغذاء» تحذر من تناول دواء يعالج السكري

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يعتمد كثيرون على تناول عدد من الأدوية الخاصة بمحاربة الأمراض المزمنة، حتى دون الحصول على إذن من الطبيب المعالج. لكن لسوء الحظ، في بعض الحالات النادرة يمكن أن يكون للحبوب التي تتناولها تأثير معاكس، وهو ما أعلنت عنه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فيما يتعلق بـ دواء يعالج السكري.

مؤخرًا، سحبت (FDA) نوعًا من الأدوية يسمى «الميتفورمين»، المعالج لـ مرض السكري من النوع 2.

ووفق المنشور بـ «Best Life»، سحبت الشركة المنتجة هذا الدواء قبل يومين. وجاء هذا الإجراء لاحتواء العقار على «شوائب نيتروسوديميثيل أمين (NDMA)»، بمعدل أعلى من الحدود اليومية المقبولة.

وأوضحت الشركة، أن شوائب (NDMA) مصنف كمادة مسرطنة، بناءً على نتائج الاختبارات المعملية.

ووفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، تعتبر (NDMA) مادة كيميائية عضوية شبه متطايرة، تتشكل في كل من العمليات الصناعية والطبيعية.

وجاء تصنيف هذه المادة على انها مسرطنة من الدرجة B2، مما يعني أنها ربما تسبب السرطان للبشر.

وحتى هذه اللحظة، لم تتلق الشركة المنتجة أي تقارير عن أحداث صحية ضارة بسبب «الميتفورمين».

على الجانب الآخر، نصحت (FDA) المرضى الذين يتناولون هذا العقار، بمواصلة تناول أدويتهم والاتصال بطبيبهم للحصول على المشورة بشأن العلاج البديل.

وتابعت الإدارة: «قد يكون من الخطر على المرضى أن يتوقفوا عن تناول الميتفورمين دون التحدث أولًا إلى المتخصصين في الرعاية الصحية».

ويعتبر هذا الإجراء ليس الأول من نوعه بالنسبة لأقراص «الميتفورمين». ففي مايو من العام الماضي، أوصت (FDA) بعض شركات الأدوية المصنعة لهذا الدواء، بمراعاة المستويات غير المقبولة لمادة (NDMA).

من جهتها، علقت العضو المنتدب لمركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم الأدوية، باتريسيا كافازوني، بقولها: «لدى الإدارة معايير صارمة للسلامة والفعالية والجودة».

وأردفت: «تبذل الإدارة قصارى جهدها استنادًا إلى العلم والبيانات، للمساعدة في الحفاظ على أمان إمدادات الأدوية الأمريكية».

وأكملت «كافازوني»: «الآن بعد أن حددنا بعض منتجات الميتفورمين التي لا تلبي معاييرنا، فإننا نتخذ إجراءات».

وختمت: «كما فعلنا منذ أن تم التعرف على هذه الشوائب لأول مرة، سنحاول التوصل إلى مزيد من المعلومات العلمية الجديدة، وسنتخذ المزيد من الإجراءات».

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