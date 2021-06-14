وكيل عمرو جمال: عرض إماراتي لضم اللاعب

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كشف سيد مرعي، وكيل أعمال عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري، عن وصول عرض خليجي للاعب في الفترة الجارية.

وقال سيد مرعي، في تصريحات تلفزيونية: «عمرو جمال تلقى في الفترة الأخيرة عرضًا من نادي الوصل الإماراتي، تمهيدًا للانتقال له خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة». وأضاف: «اللاعب لديه أيضًا عروض من بعض الأندية المحلية، ولكنه ينتظر لنهاية الموسم الجاري لمعرفة موقف الأهلي من عودته للفريق من عدمها، لحسم وجهته المقبلة».



وعن مصير أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك، قال سيد مرعي : «زيزو مستمر مع نادي الزمالك في الموسم الجديد ولا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة». وأوضح :«مسؤولو الزمالك تحدثوا معنا بشأن تجديد عقد زيزو في الفترة الجارية»، مضيفًا :«زيزو يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء».