التشكيل الرسمي لمباراة أسكتلندا والتشيك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن ستيف كلارك مدرب منتخب أسكتلندا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة التشيك المقرر إقامتها الثالثة عصر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، على ملعب «هامبدن بارك».

ويتواجد آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيل الرسمي لمنتخب أسكتلندا، بشارك القيادة ضد التشيك.

وجاء تشكيل أسكتلندا كالآتي:

حراسة المرمي: ديفيد مارشال

الدفاع: جاك هندري، جرانت هانلي، ليام كوبر

خط الوسط: ستيفن أودونيل، سكوت ماكتوميناي، ستيوارت أرمسترونج، جون ماكجين، أندرو روبرتسون

الهجوم: ليندون دايكس، ريان كريستي

فيما يدخل ياروسلاف شيلهافي مدرب التشيك، مباراة أسكتلندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: توماس فاتسليك

الدفاع: فلاديمير كوفال، أوندري شيلوتسكا، توماس كالاس، يان بوريل

خط الوسط: لوكاس ماسوبوست، توماس سوسيك، فلاديمير داريدا، أليكس كرال، جيكوب جانكتو

الهجوم: باتريك شيشك