أخبار عاجلة

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور -
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية -
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي -
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول -
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل) -
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه -
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه -
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

التشكيل الرسمي لمباراة أسكتلندا والتشيك

Print
التشكيل الرسمي لمباراة أسكتلندا والتشيك التشكيل الرسمي لمباراة أسكتلندا والتشيك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن ستيف كلارك مدرب منتخب أسكتلندا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة التشيك المقرر إقامتها الثالثة عصر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، على ملعب «هامبدن بارك».

ويتواجد آندي روبرتسون مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، في التشكيل الرسمي لمنتخب أسكتلندا، بشارك القيادة ضد التشيك.

وجاء تشكيل أسكتلندا كالآتي:

حراسة المرمي: ديفيد مارشال

الدفاع: جاك هندري، جرانت هانلي، ليام

خط الوسط: ستيفن أودونيل، سكوت ماكتوميناي، ستيوارت أرمسترونج، جون ماكجين، أندرو روبرتسون

الهجوم: ليندون دايكس، ريان كريستي

فيما يدخل ياروسلاف شيلهافي مدرب التشيك، مباراة أسكتلندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: توماس فاتسليك

الدفاع: فلاديمير كوفال، أوندري شيلوتسكا، توماس كالاس، يان بوريل

خط الوسط: لوكاس ماسوبوست، توماس سوسيك، فلاديمير داريدا، أليكس كرال، جيكوب جانكتو

الهجوم: باتريك شيشك

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كامل الوزير: النقل النهري في أسوء حالاته.. وبناء 18 كوبري على الرياح البحيري (فيديو)

كامل الوزير: النقل النهري في أسوء حالاته.. وبناء 18 كوبري على الرياح البحيري (فيديو)

محافظ الأقصر يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويتفقد خطة تنفيذ 19 كوبري بإسنا وأرمنت

محافظ الأقصر يتابع مشروعات «حياة كريمة» ويتفقد خطة تنفيذ 19 كوبري بإسنا وأرمنت

محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد «الطائر» ( صور)

محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد «الطائر» ( صور)

لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر في رمسيس (فيديو)

لحظة سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر في رمسيس (فيديو)