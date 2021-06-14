أخبار عاجلة

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور -
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية -
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي -
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول -
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل) -
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه -
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه -
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرف على المعلومات الصحيحة عن "التخصيص".. هل التطبيق بعد 45 يوماً؟ وهل سيتم تحويل جميع الموظفين؟

Print
تعرف على المعلومات الصحيحة عن "التخصيص".. هل التطبيق بعد 45 يوماً؟ وهل سيتم تحويل جميع الموظفين؟ تعرف على المعلومات الصحيحة عن "التخصيص".. هل التطبيق بعد 45 يوماً؟ وهل سيتم تحويل جميع الموظفين؟

تعرف على المعلومات الصحيحة عن

نشرت وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء الرسمية تصحيحاً للمفاهيم عن التحول والتخصيص، وأكدت المعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله عن أن التطبيق بعد 45 يوماً.

وقالت الوزارة: "التخصيص أو التحول سيطبق فقط على الأجهزة أو القطاعات التي صدر لها "قرار"، وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تحددها الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية، على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار".

وعن تحويل الموظفين قالت: "عند صدور قرار التخصيص، ليس بالضرورة أن يقر تحويل جميع موظفي هذه الوزارة إلى عقود شركات، حيث قد يقر تحويل نشاط معيّن إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط إلى قطاع خاص، ويبقى موظفون مستمرين بالوزارة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش

دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش

حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد

حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد

خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً

خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً

إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم

إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم