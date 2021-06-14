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الإسرائيلية الجديدة تبدأ أعمالها .. و"نتنياهو" يتجنب مراسم تسليم السلطة

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الحكومة الإسرائيلية الجديدة تبدأ أعمالها .. و"نتنياهو" يتجنب مراسم تسليم السلطة الإسرائيلية الجديدة تبدأ أعمالها .. و"نتنياهو" يتجنب مراسم تسليم السلطة
تلقت تقارير من مستشاري الرئيس السابق

الحكومة الإسرائيلية الجديدة تبدأ أعمالها .. و

بدأت أول الإسرائيلية الجديدة أعمالها، اليوم (الاثنين)، حيث تجنب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو مراسم تسليم السلطة إلى خليفته نفتالي بينيت.

ولم يتم ترتيب المراسم التقليدية لتسليم السلطة في مكتب رئيس الوزراء، حيث كان من المتوقع أن يلتقي "نتنياهو" مع "بينيت" في وقت لاحق اليوم لاطلاعه على شؤون الدولة، وفقاً لـ"رويترز".

وردًا على سؤال عن سبب عدم تكرار هذا المشهد الآن، قال توباز لوك المساعد البارز لنتنياهو لإذاعة الجيش" "هذا فقط ما يحدث".

وأضاف "لوك": "إن نتنياهو لديه كل الدوافع للإطاحة بهذه الحكومة الخطيرة بأسرع ما يمكن".

وأوضح أن الحكومة الجديدة تتلقى تقارير من مستشاري "نتيناهو" الدبلوماسيين والأمنيين لضمان تسليم السلطة بسلاسة.

وفي المرة السابقة التي خسر فيها منصب رئيس الوزراء في عام 1999، أنهى نتنياهو ولايته وهو يحمل كأسًا من النبيذ ويوجه عبارات الترحيب بزعيم حزب العمل في ذلك الحين إيهود باراك، الذي هزمه في الانتخابات.

وانتهت فترة الزعيم اليميني "نتنياهو" القياسية في السلطة أمس بموافقة البرلمان بأغلبية 60 صوتًا مقابل 59 على حكومة الائتلاف الجديد بزعامة "بينيت"، وهو قومي تتطابق وجهات نظره مع نتنياهو بشأن العديد من القضايا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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