ألمانيا تقرر البدء برفع الالتزام بوضع الكمامة.. تدريجيًا

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بفضل تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد

تعتزم ألمانيا رفع الالتزام بوضع الكمامة تدريجياً بفضل التراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحّة الألماني ينس شبان في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية: بفضل انخفاض معدل الإصابات، يمكننا الشروع على مراحل، وقد تكون الخطوة الأولى هي رفع وضع الكمامة في الخارج.

وأضاف: في المناطق التي يكون فيها معدل الإصابات منخفضًا جداً ومعدل التطعيم مرتفعًا، يمكن أن يشمل ذلك تدريجياً الأماكن المغلقة.

جدير بالذكر أنه في ألمانيا، يعتبر وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام والمتاجر وبعض الشوارع المزدحمة.

وشهدت البلاد، مثل معظم جيرانها الأوروبيين، انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، مما سمح بتخفيف القيود.

وتسارعت حملة التطعيم، وتلقى 48,1% من السكان جرعة واحدة على الأقل في حين أن 25,7% أصبحوا محصنين بالكامل.

ورُفع العديد من التدابير للحد من انتشار كوفيد-19 منذ منتصف مايو، فأعادت المطاعم والحانات والمتاجر غير الأساسية فتح أبوابها المغلقة منذ أشهر.

ودعت وزيرة العدل كريستين لامبرخت الأقاليم الألمانية إلى "دراسة" مدى جدوى وضع الكمامة على أراضيها.

في أوروبا، رفعت الدنمارك، المجاورة لألمانيا، الاثنين، إلزامية وضع الكمامة، باستثناء وسائل النقل العام.