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«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:07 مساءً
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:03 مساءً
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:59 مساءً
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:59 مساءً
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أبو المواويل.. الحاج "عبد الرحمن" عمره 100 عام وتزوج 3 مرات وأنجب 15
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 14 يونيو 2021 02:29 مساءً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:41 مساءً
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