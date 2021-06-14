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7 كتب لكبار النقاد والسينمائيين بالدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

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7 كتب لكبار النقاد والسينمائيين بالدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي 7 كتب لكبار النقاد والسينمائيين بالدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

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قامت إدارة الدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري، بإعداد مجموعة من الكتب الهامة عن تاريخ السينما المصرية والسينما الوثائقية، وقام بكتابتها مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والسينمائيين المصريين.

وتضم الكتب كتاب «تاريخ السينما المصرية» والذي قام بتأليفه الكاتب والناقد (محمود قاسم) وكتاب «كمال رمزي صاحب الرؤية» والذي قام بتأليفه (د. حسين عبداللطيف)، وكتاب «السينما الوثائقية... النوع الفيلمي... سقوط الحدود والقيود» والذي قام بتأليفه كل من (أحمد عبدالعال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبدالرحيم، رامي المتولي).

وأيضًا كتاب «سينما الواقع.. إطلاله على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة» وقام بتأليفه الناقد والمخرج (صلاح هاشم)، وكتاب «أعمدة السينما المصرية في القرن العشرين» وقام بتأليفه المخرج الكبير (هاشم النحاس) وكتاب «يوسف أدريس بين الأدب والسينما» وقام بتأليفه السيناريست الكبير (عاطف بشاي).

وأخيرًا كتاب «وجوه الحقيقة إتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية» والذي قامت بتأليفة الناقدة الكبيرة (صفاء الليثي).

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورتة الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى«عصام زكريا».

ويقام هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

المصرى اليوم

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