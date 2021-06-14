«النواب» يوافق مبدئيا على الموازنة العامة الجديدة 2021 /2022

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وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 /2022 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.

و كان مجلس النواب بدأ امس الاحد ، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 .

و شهدت الجلسة العامة امس توجيه انتقادات حادة للحكومة واعتراض من بعض النواب على المخصصات الواردة في مشروع الموازنة. حيث انتقد الأعضاء اتساع الفجوة بين الواردات والمصروفات ،و تردى أوضاع الهيئات الاقتصادية وطالبوها بالعمل على استقرار الأسعار وزيادة الرواتب والمعاشات والحد من اصدار اذونات الخزانة والاقتراض