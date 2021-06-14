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والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات

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مصر والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات والسعودية تتفقان على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات

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اتفقت والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وكذا قطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية.. جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بأهمية تفعيل العمل المشترك لتوثيق هذه الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية عن الجانب المصري، ومشعل بن مقبل المقبل وكيل هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية، واللجان المشتركة عن الجانب السعودي، على ترؤس أعمال اللجنة التحضيرية.

وأشارت الوزيرة إلى أنها قامت ونظيرها السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذى تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات الإنتاجية والخدمية.

المصرى اليوم

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