رئيس البرلمان يهدد نائبا حلف بالطلاق في الجلسة: «المدام هتستناك في البيت»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إشادة من نوع خاص لوزير المالية، حيث قال النائب حمادة زهير، خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 /2022 موجها حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على دوره في الأزمات الاقتصادية: «عليا الطلاق إنت أحسن وزير في مصر، وجيت في ظروف صعبة زى سيدنا يوسف» .

وقابل الأعضاء ما قاله النائب بالاعتراض، فقرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حذف جملة «عليا الطلاق» و«إنت زى سيدنا يوسف» التي ذكرها النائب. وأضاف رئيس مجلس النواب: «ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور».

وعاود «زهير» تكرار الجملة ضاحكا: «عليا الطلاق بالتلاتة محمد معيط أحسن وزير مالية جه في مصر» .

وعلق «جبالى» مازحا:«المدام هتستناك في البيت».