أخبار عاجلة

«زراعة القليوبية»: «السباخ» وقش الأرز سبب انتشار الثعابين في أجهور -
رئيس جامعة بني سويف يكرم 27 من شباب الباحثين الفائزين بتمويل مشروعات بحثية -
للمرة الرابعة.. تدريب 19 ممرضة بالفيوم على الإنعاش القلبي الرئوي -
وزير العدل: أطلقنا خدمة في الشهر العقارى لإستخراج التوكيلات عبر المحمول -
الأزهر الشريف يُكرر تحذيره من لعبة «فورتنايت» (تفاصيل) -
إيرادات الأفلام السينمائية الاثنين: الإجمالي مليون و238 ألف جنيه -
«الشنطة» يغادر دور العرض بسبب 114 جنيه -
كأس أمم أوروبا (ثمن النهائي): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء -
دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس البرلمان يهدد نائبا حلف بالطلاق في الجلسة: «المدام هتستناك في البيت»

Print
رئيس البرلمان يهدد نائبا حلف بالطلاق في الجلسة: «المدام هتستناك في البيت» رئيس البرلمان يهدد نائبا حلف بالطلاق في الجلسة: «المدام هتستناك في البيت»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إشادة من نوع خاص لوزير المالية، حيث قال النائب حمادة زهير، خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 /2022 موجها حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على دوره في الأزمات الاقتصادية: «عليا الطلاق إنت أحسن وزير في ، وجيت في ظروف صعبة زى سيدنا يوسف» .

وقابل الأعضاء ما قاله النائب بالاعتراض، فقرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حذف جملة «عليا الطلاق» و«إنت زى سيدنا يوسف» التي ذكرها النائب. وأضاف رئيس مجلس النواب: «ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور».

وعاود «زهير» تكرار الجملة ضاحكا: «عليا الطلاق بالتلاتة محمد معيط أحسن وزير مالية جه في مصر» .

وعلق «جبالى» مازحا:«المدام هتستناك في البيت».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط

محافظ المنيا يفتتح فرع بنك مصر بقرية اسطال بسمالوط

أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا