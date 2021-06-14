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بمبلغ خرافي .. مجهول يشتري مقعدا بجوار أغني رجب في العالم في أول رحلة سياحية للفضاء

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بمبلغ خرافي .. مجهول يشتري مقعدا بجوار أغني رجب في العالم في أول رحلة سياحية للفضاء بمبلغ خرافي .. مجهول يشتري مقعدا بجوار أغني رجب في العالم في أول رحلة سياحية للفضاء

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دفع مجهول مبلغا خرافيا لحجز المقعد الأخير إلى جانب الملياردير جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، في أول رحلة سياحية إلى الفضاء.

وعبر مزاد علني أجري أمس الأول (السبت) حجز المجهول مقعده في الرحلة التي تنظمها شركة «بلو أوريجن» التي أسسها بيزوس في وقت سابق، بـ 28 مليون دولار، بحسب «تايمز أوف إنديا».

وكانت الشركة قد أعلنت أن الرحلة تحوي مقاعد لستة أفراد، وأن أحدها سيتم طرحه في المزاد العلني لمن يرغب في تجربة السفر إلى الفضاء.

وكشف بيزوس مؤسس شركة أمازون هذا الأسبوع أنه وشقيقه مارك سيجلسان على متن مركبة الإطلاق New Shepard التابعة للشركة في 20 يوليو المقبل.

وسيتم الكشف عن اسم الفائز بالمزاد في الأيام المقبلة، بحسب تغريدة للشركة على تويتر عقب المزاد.

وقالت الشركة إن قيمة المقعد (الـ 28 مليون دولار) ستذهب بالكامل إلى مؤسسة «نادي المستقبل» غير الربحية التي تملكها، والهادفة إلى تحفيز الأجيال الصغيرة على ابتكار حلول للسفر والعيش في الفضاء.

المصرى اليوم

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