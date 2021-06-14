الدحيح يهاجم إسرائيل وينتقد التطبيع ويتبرأ من «ناس دايلي»

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تحدث اليوتيوبر أحمد الغندور المعروف باسم «الدحيح» على اتهاماته بالتطبيع مع إسرائيل، بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من برنامجه «الدحيح»، عبر قناة «نيو ميديا أكاديمي»، وذلك بعد غيابه حوالي عام.
وقال «الغندور» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، الإثنين، إنه «من ساعة عرض الحلقة الأولى من برنامج الدحيح، يوم السبت، وهناك مساحة واسعة ومتباينة من ردود الأفعال، بعضها كان إيجابيا، وأنا ممتن جدًا وشاكر جدًا لها، وبعضها كان سلبيا وعنيفا، وتتفاوت فيه مساحات الاتهام. ودا السبب اللي مخليني النهاردة مقرر إني أكسر عادتي على مدار الأربع سنين اللي فاتوا، وأرد بشكل مباشر وواضح على الاتهامات دي، لأن دي بالذات اتهامات صعب أوي أسمعها وأسكت وأقول الزمن كفيل بالرد، زي ما كنت بعمل في الاتهامات السابقة اللي أغلب حضراتكم عارفينها».
وتابع: «باختصار ووضوح موقفي كالآتي، موقفي من القضية الفلسطينية واضح ومُعلن، وهو الموقف الوحيد اللي أعلنته. لأن صحيح أنا مبفهمش في السياسة ولا بحب الكلام فيها، لكني قررت إعلان موقفي من اللي بيحصل في فلسطين الفترة اللي فاتت، لأن الإجرام اللي كان بيحصل على أهلنا هناك تجاوز كل تخيل، وعبّرت عن مشاعري وقتها دون مواربة. وقلت إني منحاز لهم. هل دا كلام يصدر من شخص مُطبع أو ناوي يبقا مُطبع؟».
واستطرد: «المنصة اللي رجعت عليها منصة تعليمية في الأساس، لا علاقة لها بناس ديلي، مفيش تمويل ولا دعم ولا غيره. لكن بالفعل كان في شراكة بين المنصتين لتدريس كورس صيفي، وانتهت العلاقة تمامًا السنة إللى فاتت، وبالتالي الكلام عن إن المنصة الأولى بتموّل الثانية، أو الثانية بتموّل الأولى هو كلام خاطئ تمامًا. وبناء على هذه المعلومات قررنا بدء التعامل معاهم».
واستطرد موضحًا موقفه: «في نفس الوقت، مقدّر خوف الناس وقلقهم من إن يبقا في محاولات استغلال أو (دس للسم في العسل) زي ما بيقولوا، وبناء على كده حابب أأكد على حاجتين: إن محتوى برنامج الدحيح لن يتغير. ولن يتحول مع الوقت لأي شيء آخر. وأنه لن يكون بوق إعلامي لأي جهة. زي ما عمره ما كان بوق لأي جهة قبل كده».
واستكمل: «وتاني حاجة ودي حاجة بديهية، ومش محتاج أقولها، لكني بقولها عشان تبقى كل حاجة واضحة: إني عمري بأي شكل ما هكون مُطبع، ولا المحتوى اللي بقدمه هيكون تطبيعي. أنا بقدم محتوى علمي وهفضل أعمل كده. ومش ناوي أغيّر دا، لأني مبعرفش أعمل حاجة تانية».
واختتم «الغندور» كلامه إلى جمهوره: «أنا بكرر شكري لجميع المهتمين، أنتم بوصلتي وأنا مهتم أسمع لكم، واعتراضاتكم ومخاوفكم محل تقديري، ودايما مهمة عندي». يذكر أن «الغندور» عاد لتقديم برامجه العلمية على اليوتيوب من جديد بعد انقطاع دام لمدة عام، وعرضت أولى حلقاته الجديدة بعنوان «الملل» اليوم السبت الساعة 8 مساء.
ومنذ عام تقريباً، توقف الدحيح عن الظهور على منصة يوتيوب بعد انتهاء عقده مع إحدى المنصات، ليقوم بتقديم برنامج «متحف الدحيح» على منصة أخرى، التي لا تقدم محتوى مجانيا بل عبر اشتراك، مما قلل من انتشار الدحيح.
وفي أكتوبر الماضي أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور عودته من جديد لتقديم المحتوي العلمي، نشرت صفحة برنامج «الدحيح» الرسمية منشورا بصورة الغندور معلنة انطلاق متحف الدحيح قريبا، وذلك بعد 3 أشهر من توقف برنامجه.
وفي يونيو الماضي قال الغندور على حسابه على تويتر: «شكرًا على التجربة الجميلة، وشكرًا للفريق اللى ورا البرنامج، وشكرًا ليكم، أتمنى نكون بسطناكوا». معلناً عن انتهاء التجربة التي استمرت لـ 3 سنوات، وحققت نجاحًا واسعًا، إذ بلغت المشاهدات التي حققها «الدحيح» على «يوتيوب» مليون مشاهدة تقريبًا.
وعن أسباب توقف البرنامج فجأة، قال «الغندور» عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، إنها «أسباب إنتاجية».