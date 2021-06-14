الدحيح يهاجم إسرائيل وينتقد التطبيع ويتبرأ من «ناس دايلي»

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تحدث اليوتيوبر أحمد الغندور المعروف باسم «الدحيح» على اتهاماته بالتطبيع مع إسرائيل، بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من برنامجه «الدحيح»، عبر قناة «نيو ميديا أكاديمي»، وذلك بعد غيابه حوالي عام.

وقال «الغندور» عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، الإثنين، إنه «من ساعة عرض الحلقة الأولى من برنامج الدحيح، يوم السبت، وهناك مساحة واسعة ومتباينة من ردود الأفعال، بعضها كان إيجابيا، وأنا ممتن جدًا وشاكر جدًا لها، وبعضها كان سلبيا وعنيفا، وتتفاوت فيه مساحات الاتهام. ودا السبب اللي مخليني النهاردة مقرر إني أكسر عادتي على مدار الأربع سنين اللي فاتوا، وأرد بشكل مباشر وواضح على الاتهامات دي، لأن دي بالذات اتهامات صعب أوي أسمعها وأسكت وأقول الزمن كفيل بالرد، زي ما كنت بعمل في الاتهامات السابقة اللي أغلب حضراتكم عارفينها».

وتابع: «باختصار ووضوح موقفي كالآتي، ‏‎موقفي من القضية الفلسطينية واضح ومُعلن، وهو الموقف الوحيد اللي أعلنته. لأن صحيح أنا مبفهمش في السياسة ولا بحب الكلام فيها، لكني قررت إعلان موقفي من اللي بيحصل في فلسطين الفترة اللي فاتت، لأن الإجرام اللي كان بيحصل على أهلنا هناك تجاوز كل تخيل، وعبّرت عن مشاعري وقتها دون مواربة. وقلت إني منحاز لهم. هل دا كلام يصدر من شخص مُطبع أو ناوي يبقا مُطبع؟».

واستطرد: «المنصة اللي رجعت عليها منصة تعليمية في الأساس، لا علاقة لها بناس ديلي، مفيش تمويل ولا دعم ولا غيره. لكن بالفعل كان في شراكة بين المنصتين لتدريس كورس صيفي، وانتهت العلاقة تمامًا السنة إللى فاتت، وبالتالي الكلام عن إن المنصة الأولى بتموّل الثانية، أو الثانية بتموّل الأولى هو كلام خاطئ تمامًا. وبناء على هذه المعلومات قررنا بدء التعامل معاهم».

واستطرد موضحًا موقفه: «في نفس الوقت، مقدّر خوف الناس وقلقهم من إن يبقا في محاولات استغلال أو (دس للسم في العسل) زي ما بيقولوا، وبناء على كده حابب أأكد على حاجتين: إن محتوى برنامج الدحيح لن يتغير. ولن يتحول مع الوقت لأي شيء آخر. وأنه لن يكون بوق إعلامي لأي جهة. زي ما عمره ما كان بوق لأي جهة قبل كده».

واستكمل: «وتاني حاجة ودي حاجة بديهية، ومش محتاج أقولها، لكني بقولها عشان تبقى كل حاجة واضحة: إني عمري بأي شكل ما هكون مُطبع، ولا المحتوى اللي بقدمه هيكون تطبيعي. أنا بقدم محتوى علمي وهفضل أعمل كده. ومش ناوي أغيّر دا، لأني مبعرفش أعمل حاجة تانية».

واختتم «الغندور» كلامه إلى جمهوره: «‏‎أنا بكرر شكري لجميع المهتمين، أنتم بوصلتي وأنا مهتم أسمع لكم، واعتراضاتكم ومخاوفكم محل تقديري، ودايما مهمة عندي». يذكر أن «الغندور» عاد لتقديم برامجه العلمية على اليوتيوب من جديد بعد انقطاع دام لمدة عام، وعرضت أولى حلقاته الجديدة بعنوان «الملل» اليوم السبت الساعة 8 مساء.

ومنذ عام تقريباً، توقف الدحيح عن الظهور على منصة يوتيوب بعد انتهاء عقده مع إحدى المنصات، ليقوم بتقديم برنامج «متحف الدحيح» على منصة أخرى، التي لا تقدم محتوى مجانيا بل عبر اشتراك، مما قلل من انتشار الدحيح.

وفي أكتوبر الماضي أعلن اليوتيوبر أحمد الغندور عودته من جديد لتقديم المحتوي العلمي، نشرت صفحة برنامج «الدحيح» الرسمية منشورا بصورة الغندور معلنة انطلاق متحف الدحيح قريبا، وذلك بعد 3 أشهر من توقف برنامجه.

وفي يونيو الماضي قال الغندور على حسابه على تويتر: «شكرًا على التجربة الجميلة، وشكرًا للفريق اللى ورا البرنامج، وشكرًا ليكم، أتمنى نكون بسطناكوا». معلناً عن انتهاء التجربة التي استمرت لـ 3 سنوات، وحققت نجاحًا واسعًا، إذ بلغت المشاهدات التي حققها «الدحيح» على «يوتيوب» مليون مشاهدة تقريبًا.

وعن أسباب توقف البرنامج فجأة، قال «الغندور» عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، إنها «أسباب إنتاجية».