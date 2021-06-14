كانا يسيران على قدميهما.. وفاة شابيْن بعد سقوطهما لمسافة كيلومتر في حزنة بلجرشي

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الدفاع المدني وصل إليهما بالحبال بسبب وعورة الموقع.. أحدهم وُجِد متوفىً والآخر لحق به

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة، صباح اليوم، حادثة سقوط شابين في منطقة وعرة جداً، حيث تم انتشالهما؛ إلا أنهما فارقا الحياة.

وعلمت "سبق" بواقعة سقط شابين (29 و35 عاماً) كانا يسيران على قدميهما من أحد الجبال الوعرة لمسافة قرابة كيلومتر نزولاً بقرية حزنة في محافظة بلجرشي صباح اليوم.

وبعد مباشرة الجهات المختصة للموقع وبسبب وعورته؛ استعان رجال الدفاع المدني بالحبال للوصول اليهما؛ حيث تم العثور على أحدهما متوفى والآخر يعاني من إصابات خطيرة جداً ثم فارق الحياة قبل إخراجه من الموقع.