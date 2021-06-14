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"هيئة الأحساء" تنشر المحتوى التوعوي لحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

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لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على مفهوم اللحمة الوطنية

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) تحت شعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) بالأسواق التجارية والمولات والمتنزهات والحدائق العامة وشاطئ العقير .

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب ولحماية الأمن الفكري للمجتمع، والتعريف بدور الرئاسة في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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