كواليس «خناقة» ثنائي بيراميدز

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فجر مصدر داخل نادي بيراميدز، مفاجآت مدوية حول تفاصيل خناقة عبدالله بكري وإسلام عيسى لاعبي الفريق وما أثير في الساعات الماضية.

وأكد المصدر أن المشادة بين الثنائي وقعت منذ أسبوع تقريبًا بسبب الحماس الزائد في التدريبات، مشيرًا إلى أن الثنائي تصالحا بعد نهاية المران دون أي أزمة.

وأبدى المصدر دهشته من خروج الأخبار بالمشادة في الساعات الماضية رغم أنها وقعت منذ أسبوع من الأساس.

وشدد على أنه لم يتم تغريم الثنائي من الأساس من جانب الإدارة والأمر تم إنهائه بشكل سريع.

وينتهي عقد بكري مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التجديد له حتى الآن ويحق له الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.

ويفاضل بكري بين العديد من العروض حيث ارتبط إسمه بالانضمام إلى صفوف الزمالك في وقت سابق لكن المفاوضات لم تحسم بشكل نهائي بين الطرفين حتى الآن.