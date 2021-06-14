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استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية للوقاية من أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن

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استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية للوقاية من أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية للوقاية من أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن

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تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة
وتبين من التقرير،الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 113 ألفاً 872رأس،منها 91 ألف 588 رأساً من الأبقار،و 21 ألف و818 من الأغنام و466 من الماعز وذلك «منذ انطلاق الحملة وحتى 12 يونية الجاري»فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها «بداية أبريل الماضى» ،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

المصرى اليوم

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