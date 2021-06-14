أخبار عاجلة

دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً -
إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم -
رئيس جامبيا يغادر الرياض -
"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو -
أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة -
"أكاديمية هدف".. تأهيل وتطوير 945 قائدًا وقائدة في القطاع الخاص -
جنوب إفريقيا تسجن رئيسها السابق 15 شهراً بتهمة تحقير القضاء -
"تابوت المقارنات".. أخصائية كاشفةً مخاطر مواقع التواصل: أبناؤكم أمانة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب يشبه «معيط» بالنبى يوسف : «عليا الطلاق إنت أحسن وزير مالية جه في »

Print
نائب يشبه «معيط» بالنبى يوسف : «عليا الطلاق إنت أحسن وزير مالية جه في مصر» نائب يشبه «معيط» بالنبى يوسف : «عليا الطلاق إنت أحسن وزير مالية جه في »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حذف جملة «عليا الطلاق» و«إنت زى سيدنا يوسف» التي ذكرها النائب حمادة زهير خلال الجلسة العامة اليوم من المضبطة .

وقال «زهير» خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021 /2022 موجها حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، معلقا على دوره في الأزمات الاقتصادية: «عليا الطلاق إنت أحسن وزير في ، وجيت في ظروف صعبة زى سيدنا يوسف» وهو ما قابله الأعضاء بالاعتراض.

وقرر «جبالى» حذف الجملتين قائلا: «حذف التشبيه بالأنبياء، وجملة عليا الطلاق». وأضاف: «ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور».

وعاود «زهير» تكرار الجملة ضاحكا: «عليا الطلاق بالتلاتة محمد معيط أحسن وزير مالية جه في مصر» .

وعلق «جبالى» مازحا :«المدام هتستناك في البيت».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

أُنسي ساويرس.. قصة صعود مهندس زراعي ليصبح أشهر ملياردير مصري (بروفايل)

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

سمية الخشاب في ذكرى 30 يونيو: مصر شهدت نهضة في الطرق والاستثمارات

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

مصرع طفل غرقا بحمام سباحة أثناء التدريب بالمنيا

الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين

الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين