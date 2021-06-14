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تحرير 84 محضرا متنوعا وتنفيذ 70 إزالة إدارية في حملة بالأقصر

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تحرير 84 محضرا متنوعا وتنفيذ 70 إزالة إدارية في حملة بالأقصر تحرير 84 محضرا متنوعا وتنفيذ 70 إزالة إدارية في حملة بالأقصر

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نفذ مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، مساء أمس الأحد، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن وقيادة اللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير الأمن، والرائد بهاء أبوعايد وكيل إدارة مرافق الأقصر، حملة مكبرة داخل نطاق مدينة الأقصر.

استهدفت الحملة شوارع مدرسة الصنايع والمدينة المنورة والتليفزيون والمنشية ويوسف حسن .

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة التند المخالفة وإزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر: ٢٥ محضر إشغال طريق، ٨ محاضر نظافة، ١٥ محضر تصالح عدم ارتداء الكمامة، ٧ مخالفات قرار غلق محال وكافيهات، ١٥ مضبوطات، ٧٠ إزالة إدارية، عدد ٢ محضر شيشة بعدد ١٢ شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك بالحملة الرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث المرافق والنقيب أحمد حجازي والنقيب عادل الطاهر ضباط إدارة المرافق، ورؤساء الأحياء، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية وأحمد محمود دياب مسؤول قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، وحملة المدينة وحملة المعدات الثقيلة.

وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات الأجهزة التنفيذية والأمنية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من .

المصرى اليوم

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