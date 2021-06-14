«الداخلية» تكشف ملابسات إلقاء الطماطم في أحدي المجاري المائية: الفيديو قديم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تضمن قيام عدد من الأشخاص بإلقاء كمية من الطماطم بأحد المجارى المائية تبين أن الفيديو من عام 2019 وأن الطماطم التي ظهرت في المقطع كانت تالفة ألقى القبض على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتخلص من محصول الطماطم وإلقائه بأحد المجارى المائية بدعوى الحفاظ على سعره بالأسواق.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام عن تحديد مرتكبى الواقعة تاجر خضروات – عامل زراعى، مقيمان بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بتصويرهما مقطع الفيديو المشار إليه منذ عام 2019، وأضاف الأول أن بتاريخ الواقعة قام بشراء كمية من محصول الطماطم حوالى 7 طن من أحد تجار الجملة لبيعها بأحد الأسواق، وتبقى منها كمية قدرها حوالى 500 كيلو جرام إكتشف تلفها بنهاية اليوم، فقام بمشاركة الثانى بالتخلص منها بإلقائها بأحد المجارى المائية وتصوير مقطع الفيديو لإرساله إلى تاجر الجملة لإستنزال قيمتها من إجمالى الكمية وقام بنشر مقطع الفيديو على موقع «فيس بوك»، ونفى قيامه بالتخلص من محصول الطماطم للحفاظ على سعره بالأسواق وبمواجهة الثانى أيد ماسبق

بمناقشة تاجر الجملة المذكور مزارع – مقيم بمحافظة الشرقية أيد ماجاء بأقوالهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.