تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب موظفة داخل منزلها ل١١ يوليو

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم باغتصاب موظفة داخل منزلها بعد سرقتها بالإكراه.لجلسة ١١ يوليو المقبل

صدر القرار برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلى.

كانت النيابة أحالت المتهم الى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه اغتصاب المجنى عليها وسرقتها بالإكراه، وكشفت التحقيقات عن تسلل المتهم الى منزل المجنى عليها وقام بكتم أنفاسها بوضع قطعة قماش على فمها، وشل حركتها وتمكن بتلك الطريقة من مواقعتها بغير رضاها، إضافة إلى سرقتها بالإكراه.