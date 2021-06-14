رسالة شفوية من الملك لـ"السلطان هيثم" نقلها وزير الخارجية

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الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة

نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمانووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ظهر اليوم، للأمير فيصل بن فرحان، حيث تم خلال المقابلة تناول العلاقات الثنائية المتميزة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعين لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة للسلطنة.