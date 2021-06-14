أخبار عاجلة

دبي.. إبعاد أحد مشاهير "انستغرام" بعدما تفاخر بتدخين الحشيش -
حكومة إسواتيني تنفي فرار الملك من البلاد -
خطوة غير مسبوقة.. جامعة أم القرى تقبل من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً -
إعطاء 3 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" حول العالم -
رئيس جامبيا يغادر الرياض -
"أرامكو" تحدد سعر البروبان والبيوتان لشهر يوليو -
أكبر صفقة ضمن جهود إنعاش قطاع السفر.. "يونايتد إيرلاينز" تطلب 270 طائرة -
"أكاديمية هدف".. تأهيل وتطوير 945 قائدًا وقائدة في القطاع الخاص -
جنوب إفريقيا تسجن رئيسها السابق 15 شهراً بتهمة تحقير القضاء -
"تابوت المقارنات".. أخصائية كاشفةً مخاطر مواقع التواصل: أبناؤكم أمانة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رسالة شفوية من الملك لـ"السلطان هيثم" نقلها وزير الخارجية

Print
رسالة شفوية من الملك لـ"السلطان هيثم" نقلها وزير الخارجية رسالة شفوية من الملك لـ"السلطان هيثم" نقلها وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة

رسالة شفوية من الملك لـ

نقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمانووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ظهر اليوم، للأمير فيصل بن فرحان، حيث تم خلال المقابلة تناول العلاقات الثنائية المتميزة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية المعين لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد وصل اليوم إلى مسقط في زيارة قصيرة للسلطنة.

رسالة شفوية من الملك لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021

هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021

صادق الصباح يفتح "باب الجحيم".. ويكشف عن مفاجأة حول تصوير دراما مصرية في السعودية

صادق الصباح يفتح "باب الجحيم".. ويكشف عن مفاجأة حول تصوير دراما مصرية في السعودية

السعودية تشدد على مواصلة الجهود لمحاصرة «داعش» والقضاء التام عليه

السعودية تشدد على مواصلة الجهود لمحاصرة «داعش» والقضاء التام عليه

السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا

السعودية في قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا