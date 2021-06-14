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لجنة ترجمة خطبة عرفة تعقد اجتماعها لمتابعة سير المشروع

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لجنة ترجمة خطبة عرفة تعقد اجتماعها لمتابعة سير المشروع لجنة ترجمة خطبة عرفة تعقد اجتماعها لمتابعة سير المشروع
استعرضت الاستعدادات قبيل يوم عرفة لحج هذا العام

لجنة ترجمة خطبة عرفة تعقد اجتماعها لمتابعة سير المشروع

عقدت اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة اليوم اجتماعاً لمتابعة سير العمل في مشروع الترجمة، وما توصلت إليه اللجنة من استعدادات قبيل يوم عرفة لحج هذا العام .

وناقش أعضاء اللجنة تقرير مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة بعدة لغات، وتقييم جاهزية البنية التحتية للمشروع، وسبل تطوير التطبيقات الإلكترونية للنظام الحالي، لمواصلة النجاحات التي تتحقق كل عام، ودور الوسائل التقنية الحديثة في نقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم.

وشهد الاجتماع استعراض ما توصل إليه المشروع لدى وكالة الشؤون التطويرية، ودعم منصة منارة الحرمين، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، إضافة إلى العديد من الأعمال والمقترحات التي تعكف اللجنة على إعدادها لمراعاة الإجراءات الاحترازية للجائحة العالمية، ومواكبة ما تتطلع إليه القيادة من تطور ورقي في منظومة خدمات الحاج والمعتمر والزائر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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