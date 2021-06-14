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"السديس" يشارك في توزيع عبوات ماء زمزم على المعتمرين

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"السديس" يشارك في توزيع عبوات ماء زمزم على المعتمرين "السديس" يشارك في توزيع عبوات ماء زمزم على المعتمرين
أكد ضرورة تعقيمها لضمان منع تفشي

واس- مكة المكرمة

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، العاملين بإدارة سقيا زمزم في توزيع عبوات مياه زمزم على قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين.

وأوضح أن هذه المشاركة تأتي لتحفيز العاملين في توزيع مياه زمزم؛ لما فيها من الأجر العظيم في سقيا المعتمرين والمصلين داخل المسجد الحرام.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، التي تسعى الرئاسة لاستمرارها وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للمحافظة على سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.


وأكد "السديس" ضرورة تعقيم هذه العبوات قبل عملية التوزيع لمنع تفشي فيروس كورونا داخل المسجد الحرام وساحاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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