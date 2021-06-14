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«سفيرة».. أول مشروع مجتمعي لتعليم السيدات صناعة وتسويق الحلويات بالإسكندرية (صور)

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في محاولة مجتمعية لمحاربة البطالة وايجاد فرص عمل مباشرة للسيدات في الاسكندرية، دشنت مؤسسة دريم الغذائية بالتعاون مع جمعية القلعة الخيرية لتنمية المجتمع في الاسكندرية، أول مشروع مجتمعي تحت عنوان «سفيرة»، بمنطقة شرق الاسكندرية الاثنين، ويستمر لمدة 3 أشهر لتعليم السيدات فن ومهارات تصنيع الحلويات وتسويقها.

وبدأ المشروع بمنطقة شرق الاسكندرية، لتدريب وتعليم 75 سيدة فن ومهارات صنع الحلويات وتسويقها، حيث يأتي في اطار المسئولية الاجتماعية وتوفير فرص عمل مباشرة للسيدات في سوق العمل الغذائي بالاسكندرية في مختلف احيائها، وتم تقسيم السيدات لثلاث مجموعات لمدة 3 أشهر شاملة تدريب شامل على صناعة الحلويات الفاخرة المطلوبة بالسوق المصري باستمرار، خاصة في المناسبات الشهيرة مثل الأعياد وشهر رمضان المبارك وغيرها ليتيح للسيدات تسويق منتجاتهن بعد انتهاء المشروع عبر البيع المباشر من منازلهن وعبر منصات الإعلام الاجتماعي.

وقال علاء حسب الله، مسؤول الاتصال والعلاقات بالمشروع، أن المشروع يشمل ايضا التدريب على استخدام منصات الإعلام الاجتماعي للسيدات المشاركات بمشروع سفيرة، من خلال خبير الإعلام الالكتروني المهندس محمد حنفي رئيس أكاديمية التسويق الرقمي بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، لتعلمهم كيفية تسويق منتجاتهم عبر المنصات الشهيرة مثل الفيسبوك والإنستجرام.

وأضاف أنه سيتم تدريب السيدات من الناحية النظرية والعملية حيث تم شراء كل مستلزمات عمل منتجات الحلويات والمواد الخام من خلال التبرعات وسيخضع المشاركات لاختبار عملي قبل نهاية تدريبهن حتى يتم التأكد من اتقانهن لصناعة الحلويات والقدرة على تسويقها.

ولفت إلى ان مشروع (سفيرة) نواة لتدريب الفتيات والسيدات على صناعة الحلويات وفي حالة نجاحه سيمتد لجميع انحاء الاسكندرية، في محاولة لتوفير فرص عمل مباشرة للمرأة السكندرية ومواجهة مشكلة البطالة، فضلا عن حصول المشاركات على شهادات رسمية بتعليمهن فن ومهارة صناعة الحلويات وكذلك متابعتهن بعد التخرج لحل أي مشكلات قد تقابلهن في تسويق منتجاتهن وبيعها حتى نضمن جدوى ونجاح مشروع سفيرة للمرأة السكندرية.

"سفيرة" .. أول مشروع مجتمعى لمحاربة البطالة وتعليم السيدات صناعة وتسويق الحلويات بالاسكندرية (صور)
"سفيرة" .. أول مشروع مجتمعى لمحاربة البطالة وتعليم السيدات صناعة وتسويق الحلويات بالاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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