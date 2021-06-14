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ضبط طن ونصف دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي في حمله موسعه بمطوبس

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ضبط طن ونصف دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي في حمله موسعه بمطوبس ضبط طن ونصف دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي في حمله موسعه بمطوبس

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تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتعليمات الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ وتوجيهات الدكتور خالد البراوي، مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور اسامه عوض، مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمطاعم لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، تشكلت حملة فجر يوم الاثنين برئاسة جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس وعضوية كلا من إيمان النحراوى نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس والدكتور على الفتياني مدير الإدارة البيطرية بمطوبس والدكتور هنداوي حسام الدين رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس والدكتور الحسيني أحمد هنداوي رئيس قسم الوقاية بالإدارة البيطرية بمطوبس، وأسفرت الحملة عن ضبط ١٥٠٦ كجم دواجن وهياكل دواجن ومجزئات دواجن وصدور واوراك وارجل وكبد وقوانص دواجن بمجزر دواجن تحت بير السلم وجميعها غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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