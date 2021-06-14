مرتزق حرب .. القبض على مواطن لبناني في أذربيجان

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قضت محكمة في باكو بسجن المواطن اللبناني، فيكن يولجيكيان، لمدة 20 عاما، بعد إدانته بالقتال في قره باغ مقابل أجر قدره 2500 دولار.

وكان جهاز أمن الدولة الأذربيجاني قد أفاد في وقت سابق بأن يولجيكيان متهم بالإرهاب وبالمشاركة كمرتزق في العمليات العسكرية بإقليم قره باغ.

ونٌقل عن التحقيق أن يوليكجيان وافق على عرض من مواطن آخر يدعى هوفاك كيكيان، للمشاركة في المعارك في قره باغ مقابل مكافأة مالية قدرها 2500 دولار.

وتواصلت محكمة من يوصف بالمرتزق اللبناني يوم الاثنين في المبنى الإداري لمحكمة منطقة ياسامال في باكو. وكان المدعي العام قد طالب في وقت سابق في مرافعته بالسجن 20 عاما للمتهمين. وفي جلسة ترأسها القاضي إلبي ألخفيردييف، أُعلن حكم هيئة القضاة بسجن المتهم لمدة 20 عاما.

واتهم المواطن اللبناني المذكور( يفهم من لقبه أنه أرمني القومية) بعدة مواد قانونية منها «مشاركة مرتزقة في نزاع عسكري أو عملية عسكرية»، و«الإرهاب الذي ترتكبه مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق، أو جماعة منظمة أو جمعية إجرامية»، و«العبور غير القانوني لحدود دولة جمهورية أذربيجان»، وغيرها.

يشار إلى أن العمليات العسكرية في قره باغ كانت استؤنفت في نهاية سبتمبر 2020، في أعقاب صراع لسنوات طويلة تسبب في سقوط ضحايا في صفوف السكان المدنيين.

وبعد عدة محاولات قام بها الطرفان لإبرام هدنة، تكلل بالنجاح اتفاق ثلاثي بوساطة روسيا، تم التوصل إليه ليلة 10 نوفمبر، ووافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل السجناء وجثث القتلى. كما سلمت أرمينيا مقاطعات كيلباجار ولاتشين وأغدام إلى أذربيجان. وتتمركز علاوة على ذلك، قوات روسية لحفظ السلام في تلك المنطقة.